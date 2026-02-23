Bursa’da dilencilik operasyonu: Paraları bebek bezine gizlediler

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapıldığı yönündeki ihbarları değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı denetim başlattı.

Yapılan kontrollerde, Yalova’dan geldikleri belirlenen bir grubun çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı tespit edildi.

PARALARI BEBEK BEZİNE SAKLADILAR

Denetim sırasında şahısların, dilencilikten elde ettikleri paraları gizlemek amacıyla bebek arabasında bulunan bebek bezinin içine sakladıkları belirlendi. Ekipler, yapılan aramada söz konusu paraları muhafaza altına aldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yakalanan kişiler hakkında, Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine muhalefet gerekçesiyle idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ele geçirilen paranın mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlarda duyarlı olmalarını isterken, dilenciliğe kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.