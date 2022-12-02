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    Bursa'da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı

    Öğle saatlerinde bina sakini tarafından alınan yoğun doğal gaz kokusu, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Apartmanda oturanları hızlıca tahliye ekipler çalışma başlattı.
    • 02.12.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 16:42
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    Bursa'da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğalgaz kokusu paniği yaşandı.

    Bölgedeki 6 katlı binada oturan vatandaşlar, yoğun gaz kokusu üzerine ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine Bursagaz, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri harekete geçerek binada çalışma başlattı.

    Bina sakinleri tahliye edildi

    Ekipler öncelikle doğalgaz ve elektriği kesip, binada yaşayanları tahliye etti.

    Kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiği tespit edildi.

    Bursa'da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı VİDEO

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #1

    Daire camı kırılarak içeri girildi

    Merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, kimsenin olmadığını belirledi.

    DHA'nın aktarımına göre; binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğalgaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #2

    "Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim"

    Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğalgaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğalgaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi." dedi.

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #3

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #4

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #5

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #6

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #7

    Bursa da doğalgaz kokan 6 katlı bina boşaltıldı #8


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