Bir düğün salonuna giren 2 hırsız, davetli gibi oynayarak 2 çanta çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonuna giren iki hırsız, gözlerine kestirdikleri çantaların yanına oturdu.

Herkesin oynadığı bir anı fırsat bilen hırsızlar da davetli gibi önce oynamaya başladı.

Sandalyede asılı olan ve masa üzerinde duran 2 çantayı oynayarak çalan şahısların hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİĞE HABER VERİLDİ

Görüntülerde, hırsızların oynayarak salonda çıktıkları görüldü.

Çanta sahipleri masaya döndüklerinde çantalarının yelrerinde olmadığını fark edince güvenliklere haber verdi.

Bursa’da, düğün salonunda oynayarak hırsızlık yaptılar ViDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kameralar incelenerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.