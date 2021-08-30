Bursa’da düğündeki ses, kavgaya sebep oldu

Bursa’da düğündeki ses, kavgaya sebep oldu

Düğündeki yüksek sesten rahatsız olan mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde, bir düğünden gelen yüksek sesten rahatsız olan mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile taraflar arasında kavga çıktı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaklaşık 20 kişi, birbirine saldırmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bursa’da düğündeki ses, kavgaya sebep oldu VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Taraflar, ekiplerin araya girmesi ile sakinleşti.