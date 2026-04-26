Bursa'da ehliyetini kaptıran alkollü sürücü ağladı

Gürsu ilçesinde uygulama sırasında alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu, kamyonet ise otoparka çekildi. Ceza karşısında gözyaşlarına boğulan sürücüye polis memuru öğüt verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alkol denetimleriyle beraber trafik canavarlarına geçit vermiyor.
Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 16 BUZ 855 plakalı kamyonetten şüphelendi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Şüphe üzerine durdurulan kamyonet sürücüsü Ahmet K., 1.02 promil alkollü çıktı.
Durum üzerine ne yapacağını bilemeyen Ahmet K., kısa süreliğine ağlamaya başladı.
POLİS MEMURU ÖĞÜT VERDİ
Durum üzerine polis memuru, alkollü sürücüye öğüt verdi.
Ahmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sürücüye, 25 bin lira ceza kesilirken kamyonet ise otoparka çekildi.
Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.