ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi: Melania Trump şok geçirdi

Dünyayı sarsan saldırı girişimi...

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington’daki bir otelde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği düzenlendi.

Ancak düzenlenen organizasyon yaşanan vahim olayın ardından yarıda kesildi.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

California eyaletinden geldiği tespit edilen 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen salona girerek ateş açtı.

Saldırgan daha sonra Gizli Servis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken olayda 1 polis memurunun yaralandığı duyuruldu.

TRUMP GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yakalanan saldırganın fotoğrafını ve salona giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde saldırganın salona koşarak girdiği görüldü.

MELANİA TRUMP ŞOK GEÇİRDİ

Öte yandan olay anına ilişkin bir diğer dikkat çeken an ise First Lady Melania Trump'tan geldi.

ABD Başkanı Trump'ın eşinin olay anında büyük bir şaşkınlık yaşayarak donup kaldığı görüldü.

MASASIN ALTINDA SAKLANDI

Melanie Trump, yaşadığı şokun hemen ardından masanın altına saklandı.

Ardından koruma polisleri anında müdahale edip Başkan Trump ve eşini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan anlara ilişkin görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu.

Kullanıcılar özellikle Melania Trump'ın saldırı anındaki tavırlarına ve yaşadığı şoka dikkat çekti.