Bursa'da eşi tarafından rehin alınan kadın

Polis ekipleri, psikolojik problemleri olan kocası tarafından rehin alınan genç kadını itfaiye merdiveniyle içeri girerek kurtardı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kale Sokak üzerinde psikolojik sorunları olan 35 yaşındaki B.G., tartıştığı eşini evinde bıçakla rehin aldı.

Eşinin bir anlık boşluğundan faydalanan genç kadın S.H. ise kendisini odaya kilitleyerek polisten yardım istedi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE CAMDAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. B.H., polis ekipleri tarafından müzakere sonucu ikna edilmeye çalışılsa da ikna çabaları sonuç vermedi. Ekipler olay yerine merdivenli itfaiye aracı çağırdı. S.H., ekipler ile camdan irtibat kurmayı başardı.

İtfaiye merdivenine binen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, camdan içeri girdi. O sırada elinde bıçak buluna B.H. de kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin zamanın da yaptığı müdahale sonucu S.H. yara almadan kurtarıldı.

Bursa'da eşini bıçakla rehin aldı

3 POLİS YARALANDI

Polis ekiplerinin müdahalesine bıçakla direnen saldırgan, 3 polis ekibini kollarının ve ellerinin çeşitli yerlerden hafif şekilde yaraladı. Son olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilen B.H., polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olaydan etkilenen S.H. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.