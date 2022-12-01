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    Bursa'da eşini 6 yerinden bıçakladı

    Eşinin kendisiyle ilgilendirmediğini öne sürerek 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan koca, "Annemin kredi kartlarını kullanıyordu, sinirlendim" dedi.
    • 01.12.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:41
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    Bursa'da eşini 6 yerinden bıçakladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen salı eve alkollü gelen Meriç Ç., dehşet saçtı.

    Meriç Ç.,  televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

    Talihsiz kadın kanlar içersinde kalırken Meriç Ç., eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Şüpheli teslim oldu

    Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu.

    Bursa da eşini 6 yerinden bıçakladı #1

    "Annemin kredi kartlarını kullanıyordu"

    Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım." dediği öğrenildi.

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da eşini 6 yerinden bıçakladı #2

    Bursa da eşini 6 yerinden bıçakladı #3


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