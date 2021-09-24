Bursa'da eşini ve yanındaki avukatı vuran adamın cezası belli oldu

Bursa'da eşini ve yanındaki avukatı vuran adamın cezası belli oldu

Boşanma kararından bir süre sonra eşinin çalıştığı eve giden cani koca, yanında götürdüğü silahla ateş açtı. Mahkemeye çıkan sanık tahliye talep ederken 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Şükrü ve Hatun Bulut çifti, geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanmaya karar verdi.

Kararın ardından bir süre eşinden ayrı yaşayan Hatun Bulut, 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığıı Avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı.

Bayam'ın evine giden eş Şükrü Bulut, kendisini gören ev sahibinin dışarı çıkmasını isteyince yanındaki tabancayla avukata ve eşine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE YÜRÜDÜ

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayam ve Bulut, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Avukat Berrin Bayam, bir süre tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürürken, daha sonra koltuk değneklerinin desteğiyle yürüyebildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Şükrü Bulut, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim" dedi.

İfadesi alınan şahıs adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

TAHLİYE TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Şükrü Bulut hakkında, eşi Hatun Bulut ile Avukat Berrin Bayam’a yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını bozmak' suçlarından 2 kez ömür boyu hapis cezası ile 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hatun Bulut’un katılmadığı duruşmada, Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanık Bulut, verdiği ifadesinde, amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyledi. "Olay anında cebimde 4 yedek mermi vardı. İsteseydim onları da kullanırdım" diyerek tahliyesini istedi.

"CEZLANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Duruşmada söz olan Avukat Berrin Bayam, “Sanık, beni ve eşi Hatun’u, tasarlayarak vurmak için evime geldi. İzinsiz evime girip, önce bana iki el ateş etti. Salona doğru kaçmakta olan eşini de başından vurdu. Eşi yere düşünce bir daha ateş etmedi. Ben yere düştüğümde öldüğümü düşünerek gitti. Sanığın kamu görevlisine karşı işlediği bu suçtan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

MAHKEME ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, Berrin Bayam ile Hatun Bulut'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, iki kez ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun, teşebbüs aşamasında olmasını dikkate alan mahkeme, cezayı 14'er yıldan 28 yıla düşürdü.

Ayrıca sanığa konut dokunulmazlığını bozmaktan da 6 ay hapis cezası verdi.



















