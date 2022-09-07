Bursa'da eski sevgilisini yeni sevgilisiyle gören genç dehşet saçtı

Motosikletiyle ilerlerken eski sevgilisini yeni sevgilisi Hasan D. ile gören şahıs, motorunu durdurdu. Çifte yönelen şahıs, belindeki silahıyla Hasan D.'yi vurdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı.

Emirsultan Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Tuğba i. (26) ile erkek arkadaşı Hasan D. (25) motosikletle ilerlemeye başladı.

Eski sevgilisinin yeni sevgilisini görünce saldırdı

Bu sırada, Tuğba İ.'nin eski erkek arkadaşı Alican Ö. (28), aynı sokak üzerinde ters yönde ilerlerken ikiliyi fark etti.

Motosikletini durdurarak çiftin yanına yönelen Alican Ö., Hasan D.'nin kafasına vurdu.

Ardından Hasan D. motosikletinden inip kaçmaya çalışırken, Alican Ö. kurşun yağdırdı.

Bursa'da eski sevgilisini yeni sevgilisiyle gören genç kurşun yağdırdı VİDEO



Kaçmaya çalışırken motosikleti tutukluk yaptı

Hasan D. kalça kısmından vurulması sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Alican Ö. kaçmaya çalıştı.

Bir süre motosikletini çalıştırmak için uğraşan Alican Ö. olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan D.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Eski sevgili tutuklandı

Polis ekipleri, olayın şüphelisi Alican Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.