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    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Dur ihtarına uymayıp otomobilini polis ekiplerinin üzerine süren A.Ö., uyuşturucu dolu valizle kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin kaçma ve yakalanma anları kameraya yansıdı.
    • 22.12.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 14:20
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    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Şüpheli bulunan hafif ticari araç, ekipler tarafından takibe alındı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, verilen bilgi üzerine yolu kesip önlem aldı.

    Aracını ekiplerin üzerine sürdü

    Polis ekipleri dur ihtarında bulunmasına rağmen sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürüp polis memuruna çarparak yoluna devam etti.

    Ekipler ile şüpheli arasında kovalamaca başladı.

    Yaya olarak kaçmaya çalıştı

    DHA’nın haberine göre; takip sırasında otomobiliyle ters yöne giren şüpheli, zaman zaman polis araçlarına da çarptı.

    Yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından şüpheli, Kalburt Deresi kenarında araçtan inerek elindeki valizle yaya olarak kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı VİDEO

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı #1

    Valizden 20 kilo 481 gram bonzai çıktı

    İsminin A.Ö. olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, valizde ise 20 kilo 481 gram bonzai ele geçirdi.

    A.Ö.’nün üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bulunan 10 bin 110 liraya da el konuldu.

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı #2

    O anlar kamerada

    A.Ö.’nün kaçma ve yakalanma anları, kameraya da yansıdı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı #3

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı #4

    Bursa’da, bonzai dolu valizle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı #5


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