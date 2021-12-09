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    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü

    Bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna dönünce, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:05
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    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin her yerini sardı.

    Yangını gören mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

    1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.

    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü ViDEO

    OTOMOBİLİN YANMASI SON ANDA ÖNLENDİ

    Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. 1 otomobilin yanması ise son anda önlendi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü #1

    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü #2

    Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü #3

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