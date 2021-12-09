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- Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü
Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü
Bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna dönünce, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- İHA
- 09.12.2021 - 09:41
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:05
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin her yerini sardı.
Yangını gören mahalle sakinleri de sokağa döküldü.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.
Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü ViDEO
OTOMOBİLİN YANMASI SON ANDA ÖNLENDİ
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. 1 otomobilin yanması ise son anda önlendi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.