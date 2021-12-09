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Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü

Bursa’da ev alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü

Bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna dönünce, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.