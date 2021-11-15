Bursa'da evden ayrıldı, uçurumda bulundu

Evinden ayrılan 65 yaşındaki adam, 15 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu. Gece yarısı ekipler seferber olurken, kızı ve polisler tarafından ağır yaralı halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da Alzheimer hastalığı bulunduğu öğrenilen 65 yaşındaki Binali Kurç, evden ayrıldı.

Aile uzun bir süre haber alamayınca, Kurç’u evinin yakınında aramaya başladı.

ÖNÜNÜ GÖRMEDİ, UÇURUMA YUVARLANDI

Gece karanlığında önünü göremeyen Binali Kurç, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İbrahim Yazıcı Stadyumu yanındaki uçuruma yuvarlandı.

15 metre yükseklikten yuvarlanarak uçuruma düşünce ailesini arayan Kurç, yardım istedi.

Kızı durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da 65 yaşındaki adam 15 metreden yuvarlanarak uçuruma düştü VİDEO

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Kurç'un tarif ettiği yere gelen aile ve ekipler, yaklaşık bir saatlik bir arama sonucunda düştüğü noktada yaşlı adamı yaralı şekilde buldu.

Ekipler tarafından kurtarılan Binali Kurç, uçurumdan güçlükle çıkarıldı.

Yaralanan Kurç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla tahkikat başlatıldı.