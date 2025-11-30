Bursa'da evi ateşe vermek istedi, müdahale eden itfaiyeye damacana fırlattı

- Bursa Nilüfer'de sinir krizi geçiren bir kadın, dairesini ateşe vermek istedi.
- Kadın, balkondan müdahale eden itfaiyeye damacana fırlattı.
- İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir sitede korku dolu anlar yaşandı.
Hareketli saatlerin yaşandığı sitedeki vatandaşlar, bir kadının kendi dairesini ateşe vermek istediği ihbarında bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Küçük çaplı başlayan alevlere müdahale etmek için daireye balkondan girmek isteyen itfaiye ekiplerine, sinir krizi geçiren kadın müdahale etti.
DAMACANA FIRLATTI
Eline damacanayı geçiren kadın, itfaiye ekiplerine fırlattı.
Güvenlik güçleri kadını kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.