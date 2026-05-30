İstanbul'da kocasıyla ilişkisi olduğunu söyledi: Genç kızı defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti.

Gözü dönmüş kadın, yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören dükkana gitti.

"KOCAMLA BENİ ALDATIYORSUN"

Kadın girdiği dükkanda, "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı.

Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı.

Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla iş yerine geri geldi.

GENÇ KIZI 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi.

3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü.

BU DEFA KOCASINI TOKATLADI

Olay yerine gelen koca, karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu sefer de kocasını tokatlamaya başladı.

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.