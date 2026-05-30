İstanbul'da kocasıyla ilişkisi olduğunu söyledi: Genç kızı defalarca bıçakladı
Esenyurt'ta bir kadın kocasını iş yerine kadar takip ederek ortalığı birbirine kattı. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı, kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçaklarken, aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti.
Gözü dönmüş kadın, yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören dükkana gitti.
"KOCAMLA BENİ ALDATIYORSUN"
Kadın girdiği dükkanda, "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı.
Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı.
Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla iş yerine geri geldi.
GENÇ KIZI 3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi.
3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü.
BU DEFA KOCASINI TOKATLADI
Olay yerine gelen koca, karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu sefer de kocasını tokatlamaya başladı.
Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
