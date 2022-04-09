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    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti

    T.S. isimli kadının evine girip cep telefonunu çalan K.D., 40 bin TL kredi başvurusunda bulunup 10 bin TL para çekti. K.D., olayı T.S.’nin iş arkadaşı M.B.’nin planladığını söyledi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 13:26
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    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şükraniye Mahallesi'nde, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, iş yerinden çıkan T.S. (40) 3'üncü katındaki evine geldiğinde buzdolabının yanındaki kişinin saldırısına uğradı.

    T.S. çığlık atıp yardım çağırmaya çalışsa da şüpheli, ağzını kapattığı T.S.'nin cep telefonunu alarak evden koşarak çıkıp kaçtı.

    Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, kaçış güzergahındaki 23 güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

    Kredi başvurusu yaptı, para çekti, bilet aldı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen K.D. (27)isimli şahsın, T.S.'nin mobil bankacılık hesabından 40 bin TL kredi başvurusunda bulunduğunu, 2 farklı ATM’den toplam 10 bin TL kredi çektiğini, ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binip Kocaeli’nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi.

    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti VİDEO

    Ekipler, Gebze'den Trabzon'a kaçmaya çalışan K.D.'yi, Anadolu Otoyolu Bolu girişinde, bindiği otobüsü durdurarak yakaladı.

    ‘T.S.’nin iş arkadaşı planladı’

    Şüpheli K.D., emniyetteki sorgusunda olayı T.S. ile aynı iş yerinde çalışan mahalleden arkadaşı M.B.'nin (27) planladığını, anahtarı T.S.'nin çantasından çalıp kendisine verdiğini ve hesaptan kredi olarak çektiği 10 bin TL'yi paylaştıklarını söyledi.

    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti #1

    İş yerinde gözaltına alındı

    Bu ifade üzerine ekipler, M.B.'yi de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D. ile M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti #2

    Bursa’da evinde gasbettiği kadının telefonuyla kredi çekti #3

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