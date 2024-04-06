Bursa'da evinde tadilat yaparken elini spiral makinesine kaptırdı saplandı İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken yaralanan adam, elini kaptırdığı spiral makinesiyle acil servise getirildi.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesinde bir evde tadilat yapan 37 yaşındaki Salih E. spiral makinesi ile demir profil kesimi yapmaya başladı.

Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı.

Ekipler ilk müdahaleyi yaptı

Spiral makinesi eline saplanan ve kanlar içinde kalan vatandaşa, ilk müdahaleyi iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Tedavi altına alındı

Yaralı vatandaş elindeki spiral makinesiyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Acil serviste eline saplanan makine çıkarılan Salih E., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)