- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti
Bursa'da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti
- DHA
- 08.09.2021 - 05:13
- Güncelleme : 08.09.2021 - 05:41
Bursa İnegöl'de yaşayan Serkan Y., ağustos ayının başında, para meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Rıdvan Y.'nin park ettiği hafif ticari aracını, benzin dökerek yaktı.
Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serkan Y., 1 Eylül günü de Rıdvan Y.'nin Huzur Mahallesi'ndeki evine gitti.
Bursa'da akrabasının evine balkondan girip eşini darbetti VİDEO
HUSUMETLİSİNİN EŞİNİ DÖVDÜKTEN SONRA KAÇTI
Önce yandaki evin çatısına çıkan Rıdvan Y., buradan da bitişikteki Rıdvan Y.’nin balkonuna tırmanarak içeri girdi.
Serkan Y. evde bulunan Rıdvan Y.’nin eşi Bircan Y.'yi dövdükten aynı yöntemle evden çıkıp kaçtı.
ŞÜPHELİNİN EVE GİRİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Bircan Y.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aldığı darbelerle yaralanan Bircan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, çatıda yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.