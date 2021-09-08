Euro
9.8952
0.03%
Dolar
8.3473
-0.02%
Altın
482.91
0.26%
Borsa
1.455
0%
Bitcoin
400.231
-8.32%
EXEN Coin
23.87
-7.69%
19ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 19 C

    Bursa'da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde Serkan Y. (32), husumetli olduğu akrabası Rıdvan Y.'nin (35) evine balkondan girip, içeride bulunan eşi Bircan Y.'ye (30) saldırdı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 05:13
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 05:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti

    Bursa İnegöl'de yaşayan Serkan Y., ağustos ayının başında, para meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Rıdvan Y.'nin park ettiği hafif ticari aracını, benzin dökerek yaktı.

    Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Serkan Y., 1 Eylül günü de Rıdvan Y.'nin Huzur Mahallesi'ndeki evine gitti.

    Bursa'da akrabasının evine balkondan girip eşini darbetti VİDEO

    HUSUMETLİSİNİN EŞİNİ DÖVDÜKTEN SONRA KAÇTI

    Önce yandaki evin çatısına çıkan Rıdvan Y., buradan da bitişikteki Rıdvan Y.’nin balkonuna tırmanarak içeri girdi.

    Serkan Y. evde bulunan Rıdvan Y.’nin eşi Bircan Y.'yi dövdükten aynı yöntemle evden çıkıp kaçtı.

    Bursa da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti #1

    ŞÜPHELİNİN EVE GİRİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

    Bircan Y.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aldığı darbelerle yaralanan Bircan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, çatıda yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti #2

    Bursa da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti #3

    Bursa da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti #4

    Bursa da evine balkondan girdiği akrabasının eşini darbetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir