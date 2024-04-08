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Bursa'da Faslı kiracı evi 10 göçmene daha kiraladı

Bursa'da Faslı kiracı evi 10 göçmene daha kiraladı İnegöl'de Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.