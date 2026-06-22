SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşıyla görüştü

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler, uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak taraflar İsviçre'de bir araya gelmiş, müzakerelerin ilk turunda önemli bir eşik atılmıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberine göre; Görüşmede iki lider, ABD ile yapılan müzakere görüşmeleri ele alındı.

"MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEK İSTEYENLERE KARŞI DİKKATLİ DAVRANMAK ÖNEMLİ"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

YENİ DÖNEMDE BÖLGESEL BARIŞ VURGUSU

Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.