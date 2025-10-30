Bursa'da firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

- Bursa'da dur ihtarına uymayan çalıntı motosikletli şüpheli polis takibiyle yakalandı.
- Hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan aranan 17 yaşındaki cezaevi firarisi Muhammed G. tutuklandı.
- Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine dur ihtarında bulundukları motosikletli şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.
Polisin takibi sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed G.'nin hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
17 yaşındaki Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.