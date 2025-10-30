Abone ol: Google News

Bursa'da firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

Bursa'da polisin dur ihtarından kaçan çalıntı motosikletli şüpheli takip sonucu yakalandı. Hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine dur ihtarında bulundukları motosikletli şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed G.'nin hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

17 yaşındaki Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

