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Bursa'da freni patlayan otobüsün zor anları: Ağaca, kamyonete ve evin duvarına çarptı

Bursa'da freni patlayan otobüsün zor anları: Ağaca, kamyonete ve evin duvarına çarptı Bursa’da freni patlayan otobüs önce orta refüjde bulunan ağaca ve park halinde olan kamyonete, daha sonra evin duvarına çarptı. Kazada, otobüs şoförü hafif yaralandı.