Bursa'da freni patlayan otobüsün zor anları: Ağaca, kamyonete ve evin duvarına çarptı

İHA
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Şehit Asteğmen Oksan Altanay Caddesi üzerinde İbrahim İ.(45) idaresindeki 16 S 5310 plakalı otobüsün, Şehit Asteğmen Oksan Altanay Caddesi’ndeyken freni boşaldı.
İbrahim İ., frenin boşaldığını fark etti.
Önce hızını yavaşlattı sonra çarptı
Panik yapmadan otobüsü durdurmaya çalışan İbrahim İ. önce orta refüjdeki ağaca çarparak hızını yavaşlattı, daha sonra park halindeki kamyonete ve evin duvarına çarparak otobüsü durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kazada hafif yaralanan İbrahim İ., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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