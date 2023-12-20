Bursa'da gündüz müşteri gibi geldiği iş yerinden akşam otomobil çaldı Geldiği dükkanda masada gördüğü aracın anahtarını alan müşteri kılığındaki adam, akşam saatlerinde tekrar gelerek iş yeri sahibinin aracıyla kayıplara karıştı. Polis ekibinin adım adım takibi sonucu hırsız kısa sürede yakalandı.

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İHA

Bursa'da hırsızlık olayı yaşandı.

Osmangazi ilçesinde 25 yaşındaki M.A., bir petshop dükkanına müşteri olarak geldi.

İş yeri sahibinin yerinde olmadığını gören şüpheli, masanın üzerindeki aracın anahtarını alıp bir süre sonra dükkandan çıktı.

Olayı kameralardan fark etti

Akşam eve gideceği sırada iş yerine kilit vurup çıkan dükkan sahibi aracının yerinde olmadığını fark etti.

Durum üzerine kameralara bakan mağdur adam, aracın anahtarını sabah gelen müşterinin masadan aldığını görünce soluğu karakolda aldı.

Araçla yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda zanlıyı araç ile yakalamayı başardı.

Cezaevine gönderildi

M.A.’nın hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Zanlı, ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)