'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Testo Taylan' ismi ile bilinen Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı.

Danyıldız hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlarından soruşturma başlatıldı.

KADINLARA YÖNELİK AŞAĞILAYICI VE MÜSTEHCEN İÇERİK

Soruşturmada "Sosyal deney” adı altında paylaşılan videolarda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği, bu içeriklerin tacizi normalleştirebilecek nitelikte olduğu ve genel ahlakı zedeleyebileceği tespit edildi.

Bu kapsamda TCK 216 ve TCK 226 suçlarından soruşturma başlatıldı.

TESTO TAYLAN DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden Y.H. ve U.U. İstanbul’da, içerikleri kendi hesabından yaydığı belirlenen T.Ö.D. (Testo Taylan) ise Kocaeli’de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.