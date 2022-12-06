Bursa'da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi

İnşaat çalışmalarının yapıldığı sırada yan taraftaki 15 yıllık binada gürültü duyuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 katlı binayı tedbir amaçlı boşalttı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir binada yıkılma tehlikesi yaşandı.

Bölgede yapılan hafriyat kazısı sırasında yan binada çatlaklar oluştuğu görüldü.

Ekipler harekete geçti

Öte yandan 4 katlı binadan gürültü gelmesi üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine polis ve belediye ekipleri harekete geçti.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, aynı zamanda yol da trafiğe kapatıldı.

15 yıllık olduğu öğrenilen binanın, inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi.

İHA'nın aktarımına göre; binanın altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi.