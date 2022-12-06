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    Bursa'da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi

    İnşaat çalışmalarının yapıldığı sırada yan taraftaki 15 yıllık binada gürültü duyuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 katlı binayı tedbir amaçlı boşalttı.
    • 06.12.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:16
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    Bursa'da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi

    Bursa'nın İznik ilçesindeki bir binada yıkılma tehlikesi yaşandı.

    Bölgede yapılan hafriyat kazısı sırasında yan binada çatlaklar oluştuğu görüldü.

    Ekipler harekete geçti

    Öte yandan 4 katlı binadan gürültü gelmesi üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

    Bunun üzerine polis ve belediye ekipleri harekete geçti.

    Bursa da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi #1

    Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

    Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, aynı zamanda yol da trafiğe kapatıldı.

    15 yıllık olduğu öğrenilen binanın, inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; binanın altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi.

    Bursa da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi #2

    Bursa da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi #3

    Bursa da hafriyat kazısı binaya zarar verdi: Vatandaşlar tahliye edildi #4


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