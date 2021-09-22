Orhangazi Hastanesi’ne ziyaret için gelen Lütfi ve Nezahat Sevgili'nin minibüsü, çift içeride uyuduğu anda yanmaya başladı. Sevgili çifti, yanmaktan son anda kurtuldu

Bursa’da, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yatan kardeşini ziyaret için Bolu’dan gelen ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili ile eşi Nezahat Sevgili, ziyaretin ardından hastane bahçesindeki minibüslerine geçip uyudu.

Sabaha karşı saat 06.30 sıralarında, minibüsün motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Çiftin refakatçi yeğeni, pencereden yangının başladığını görüp amcası Lütfi Sevgili’yi telefonla arayıp uyandırdı.

Nezahat ve Lütfi Sevgili, son anda minibüsten inmeyi başardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

“MİNİBÜSTE PİKNİK TÜPÜ VARDI”

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Lütfi Sevgili, kendisinin hayvancılık yaptığını belirterek zaten sık sık minibüste kaldıklarını ve uyuduklarını belirterek, "Hastanede kardeşim yatıyordu. Bolu'dan onu ziyarete geldik. Sabaha yola çıkacaktık. Minibüste uyurken yeğenim aradı telefonla. Uyandığımda minibüsün motor kısmının yanmaya başladığını fark ettim. Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attım. Minibüste bir piknik tüpü vardı. Patlamasından korktuğum için onu alıp dışarı çıktım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı dedi.” dedi.

Bursa’da hastane bahçesindeki yanan minibüsten son anda çıktılar VİDEO

