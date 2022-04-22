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    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı

    1 günde aynı güzergahta 12 rögar kapağının çalınması ilçe halkını şoke etti. Emniyet güçleri hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
    • 22.04.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 10:19
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    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı

    Bursa’nın İznik ilçesindeki yeni belediye binası alanında ilginç bir hırsızlık yaşandı.

    Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 12 adet rögar kapağını çaldı.

    İlçe halkı artık çileden çıktı

    Daha önce de 30 adet rögar kapağının çalındığı ilçede halk son hırsızlıkla birlikte adeta isyan etti.

    BUSKİ ekipleri logar kapaklarının çalındığı bölgede inceleme yaparken, emniyet ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Kameralardan tespit edilecek

    İHA’da yer alan habere göre güvenlik kameralarından hırsızların kimliğinin tespit edilmesine çalışıldığı öğrenildi.

    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı #1

    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı #2

    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı #3

    Bursa’da hırsızlar bir gecede 12 rögarın kapağını çaldı #4


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