Bursa'da hız yaparken çarptığı kadının ölümüne sebep oldu: Arkasına bakmadan kaçtı Bursa'da aşırı hız yapan araç sürücüsü, yolun karşısına geçen 33 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde İncirli Caddesi üzerinde 34 FIF 791 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K., aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya (33) çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Selova havada metrelerce savrularak yere çakıldı. Herkes duracağını beklerken gazlayıp kaçtı Herkes otomobilin duracağını beklerken, sürücü aksine gaza basarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedeyi hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Selova, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinden kaçan sürücü Yusuf K.'nin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kurtarılamadı: Sevenleri yasa boğuldu Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Selova'nın ölümü ailesi, sevenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kadın toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.