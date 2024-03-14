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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı Sokaktan çıkan motosiklet yola çıkan otomobil ile çarpışırken kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, polis ekipleri inceleme başlattı.