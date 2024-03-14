İHA
Bursa'da korkunç kazada araçlar kafa kafa çarpıştı.
İnegöl ilçesinde saat 13.00 sıralarında seyir halinde olan sürücü Ayşenur Y. yönetimindeki otomobil, başka bir sokaktan çıkış yapan sürücü İsmail Hakkı K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı tedavi altına alındı
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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