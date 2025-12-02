Bursa'da ilginç hırsızlık: Evi içindeki eşyalarla birlikte çaldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi.

Zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı ahşap evi ve içindeki malzemeleri çaldı.

Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla, ahşap ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.