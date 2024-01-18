Bursa'da inşaat işçileri birbirini dövdü! Tekmeler havada uçuştu... İnanılmaz anlar İnşaat işçileri arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde sopalı kavgaya dönerken o anlar, saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Bursa'da bir inşaatta akıllara durgunluk veren anlar yaşandı...

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde, inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken işçiler, birbirlerine ellerine aldıkları sopalar ile saldırdı.

O anlar kamerada

İşçiler bir süre kavga ederken, diğer işçilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan işçileri polis merkezine götürdü. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)