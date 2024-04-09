Bursa'da inşaat işçisini hırsızlıkla suçlayıp vurdular: 2 kişi tutuklandı Hırsızlıkla suçladığı inşaat işçisi tarafından darbedilen adamın 2 oğlu işçiyi döverek silahla ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesi bulunurken şüpheliler yakalandı.

DHA

Bursa'da işçisiyle arasında çıkan tartışmada ölümden döndü.

İnegöl ilçesinde inşaat firması sahibi M.A., inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi uyardı.

Hırsızlık iddialarına öfkelendi

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin S., iddiaya göre, M.A.'ya hakaret edip yanından ayrıldı.

Öfkelenen M.A., oğulları Hasan ve Abdülkadir Aslanbay ile Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı.

Ağır yaralandı

Bir süre kaçan ve cadde üzerinde sığındığı bir iş yerinde sıkıştırılan Hüseyin S., baba ve oğulları tarafından darbedildi.

Bu sırada Abdülkadir Aslanbay, tabancayla Hüseyin S.'ye ateş etmeye başladı. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kanlar içinde kalan Hüseyin S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Bursa’daki özel bir hastaneye sevk edilerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kardeş tutuklandı

M.A. ile oğlu Hasan Aslanbay gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan Abdülkadir Aslanbay da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan- Abdülkadir Aslanbay kardeşler tutuklanırken, baba M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)