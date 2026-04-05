Beşiktaş'tan tepki var! Derbide penaltı kararı çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

SON DAKİKADA PENALTI KARARI

Maçın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve ayrıca pozisyon anının ceza sahası dışında olduğunu belirtti.

Yasin Kol penaltının atılmasını istedi. Bu karar sonrası yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

KEREM GOLÜ BULDU

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve sarı-lacivertliler derbiyi kazandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş Kulübü, verilen bu kararın ardından resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlılar, "Skandal bir penaltı kararı!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş, daha sonra ise "Emek hırsızları!" notunu düştüğü bir gönderi yayınladı.