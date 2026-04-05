Fenerbahçe derbilerde 13 puan topladı

Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve bu sezon ezeli rakiplerine karşı toplam 13 puan topladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle yendi.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon büyük maçlarda elde ettiği başarıları bu karşılaşmada da sürdürdü.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2 maçı kazanırken Galatasaray ile evinde berabere kaldı.
SÜPER KUPA'YI KAZANDI
Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorla deviren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.
Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı.
