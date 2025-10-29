Bursa'da kaçak içki can aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde, akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.

ALKOL ZEHİRLENMESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre şahsın, kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi.

Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.