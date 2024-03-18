Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

DHA
Bursa'da İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı.
7 tabanca ele geçirildi
İş yeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi.
Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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