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Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı Bir iş yerine yapılan baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi Erhan Tuncer, gözaltına alınıp, tutuklandı.