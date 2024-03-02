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Bursa'da karnı burnunda hamile hırsızdan pes dedirten taktik

Bursa'da karnı burnunda hamile hırsızdan pes dedirten taktik Bursa'da hamile ya da küçük bebeği olanların cezaevine girmediğini bilen sabıkalı kadın hırsız, karnı burnunda hırsızlığa devam etti. 9 aylık hamile olan sabıkalı kadın hırsız, bebeğini dünyaya getirmesine çok kısa süre olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.