Bursa'da karnı burnunda hamile hırsızdan pes dedirten taktik

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde M.A.V.'a isimli şahıs, evinde sakladığı ve maddi değeri 500 bin TL'lik yüzük, bilezik, elmas kolye, altın kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi.
Savcılığın izniyle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler görüntüleri inceledi: 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsızlar tespit edildi
Sitenin bulunduğu tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 31 adet suç kaydı bulunan E.B. (22) ve 89 suç kaydı bulunan E.U. (24) olduğunu kısa sürede tespit etti.
Şüpheli E.B. Değirmenönü Mahallesi'nde dolaşırken polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.
9 aylık hamile çıktı: Serbest bırakıldı
Emniyete getirilen E.B.'nin 9 aylık hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi.
İfadesi alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözlerine kestirdikleri evlerin kapılarını kartlarla zorluyorlar
Kadın hırsızların gözlerine kestirdikleri apartman dairelerine önce zillere basmak suretiyle dış kapıları açtırdıkları, boş dairelere ise yanlarında getirdikleri pvc kartlarla kapıları zorlayarak girdiği belirlendi.
Polis, ev sakinlerinden tanımadıkları kişilere kapıları açmamalarını, şüphelendikleri durumlarda 112 hattını aramaları gerektiğini hatırlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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