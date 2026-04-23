Azerbaycan'dan İsrail'e resmi 'bağımsızlık günü' kutlaması

Gazze'yi kana bulayan, şu sıralarda İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail, Bağımsızlık Günü'nü kutluyor.

Tespit edilen en az 72 bin 562 sivili Gazze'de katleden, bu sayıyı İran ve Lübnan'da artırmak için fırsat kollayan İsrail'in bu milli bayramına resmi tebrikler geliyor.

İsrail'in Batılı müttefiklerinin yanında bir tebrik paylaşımı dikkat çekti.

AZERBAYCAN'DAN İSRAİL'E KUTLAMA

Türkiye'nin 'iki devlet tek millet' anlayışı ile 'kardeş ülke' olarak kabul ettiği Azerbaycan da İsrail'e X üzerinden kutlama mesajı gönderen ülkelerden biri oldu.

Paylaşım, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabı tarafından yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN VE İSRAİL BAYRAKLARI YAN YANA

Paylaşıma bir de Tel Aviv fotoğrafı ile hazırlanmış poster eklendiği görüldü.

Paylaşım metninin sonunda ise İsrail ve Azerbaycan bayrak emojilerinin yan yana kullanılması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Azerbaycan'ın bu resmi mesajı, başta Türkiye olmak üzere Türk ve İslam dünyasından büyük tepki çekti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden onlarca kullanıcı, bu kutlama için tepki yorumları paylaştı.