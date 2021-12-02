Bursa’da kaybolan engelli genç, Bilecik'te bulundu

İnegöl’de kaybolan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine başlı kırsal Hamamlı Mahallesi’nde oturan, işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş (19), öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Mehmet Kardaş’ı merak eden ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı.

Aramalarından bir sonuç alamayan aile, durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler durumu AFAD, İHH ve İNDAK arama- kurtarma ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 70 kişiden oluşan jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Mehmet Kardaş, başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından mahallesinden 40 kilometre uzakta Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulundu.

Kaybolan gencin motosikletiyle tost almak için Bilecik'in Bozüyük ilçesine gittiği, Delielmacık Mahallesi mevkisinde yakıtının bittiği öğrenildi.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Yol kenarında beklediği sırada Eskişehir'den İnegöl'e giden ve aynı mahallede oturan Mustafa Acar tarafından fark edilen Kardaş'ın, yorgun ve soğuktan üşümüş halde bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kardaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"MAHALLEMİZDEN BİRİ TOST ALMAYA GÖNDERMİŞ"

Oğlu bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Kardaş'ın annesi Ayşe Kardaş, "Oğlum evden öğle saatlerinde çıktı. Mahallemizden biri onu tost almaya göndermiş. Oğlum da yolu şaşırmış. Bozüyük istikametine gitmiş. Yolda bulunmuş. Sağlık durumu iyi. Biraz üşümüş. Isınıyor şu an. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

Mehmet Kardaş'ı bulan Mustafa Acar ise, "Eskişehir'e giderken yol kenarında motosikletin üzerinde oturan genci gördüm. Mehmet olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Eskişehir'den İnegöl'e dönerken haberleri gördüm. Mehmet'in babasını aradım, kaybın Mehmet olduğunu söyledi. Ben de seyir halindeyken Mehmet'i gördüm, yolun karşısına geçip yanına gittim. Sonrasında ekiplere haber verdim." dedi.