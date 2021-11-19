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    Bursa’da kayıp kardeşlerin cesedi bulundu

    Ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu. Dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde bularak çıkardı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 11:44
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    Bursa’da kayıp kardeşlerin cesedi bulundu

    Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.

    Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    GECE BOYUNCA İZ ARANDI

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.

    Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.

    Bursa’da kayıp kardeşlerin cesedi bulundu #1

    YAN YANA BULUNDULAR

    Sahil güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.

    Kıyıya çıkarılan cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.

    Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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    Bursa’da kayıp kardeşlerin cesedi bulundu #3

    Bursa’da kayıp kardeşlerin cesedi bulundu #4

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