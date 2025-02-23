İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Seyfullah S. yönetimindeki motosiklet, buzlanma sebebiyle kaydı.
Motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü ve arkasındaki arkadaşı Emir K. yere düşerek yaralandı.
ÇEVREDEKİLER YARDIM ETT
Yaralanan sürücüye, ilk olarak çevredekiler yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
YERDEKİ ARKADAŞINI TESELLİ ETT
Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, arkadaşına yardım etmeye çalıştı.
Kendi acısını unutan sürücü, yerde yatan arkadaşını teselli etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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