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Bursa'da kaza geçirip arkadaşını teselli etti

Bursa'da kaza geçirip arkadaşını teselli etti İnegöl ilçesinde buzlanma sebebiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.Sürücü, kendi acısını unutup, yaralı arkadaşına destek oldu.