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    Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı

    İnegöl ilçesinde duran araca çarpan otomobil sürücüsüne yapılan testte, 2.56 promil alkol tespit ortaya çıktı. Ceza makbuzu imzalayan sürücü polise sarılarak bayramını kutladı.
    • 03.05.2022 - 15:39
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    Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle ilerleyen Hasan Ş. (52), park halindeki araca vurdu.

    Çarpışma sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye alkolmetreyi üfletti.

    Yapılan test sonucuna göre, sürücünün 2.56 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

    "Nerden kaçarız diye hesaplarken yakalandık"

    Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş., "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.

    Bursa da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı #1

    Alkollü sürücü polise sarılıp bayramlaştı

    Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi.

    "Tapuyu mu vereceğiz"

    İHA'da yer alan bilgiye göre, ceza makbuzlarını sırayla imzalayan sürücü, çok imza attığını eleştirerek, "Tapuyu mu vereceğiz" dedi.

    Bursa da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı #2

    Bursa da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı #3

    Bursa da kaza yapan alkollü sürücü, polise sarıldı #4

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