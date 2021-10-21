Bursa’da, kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar

Bursa’da, kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar

Nilüfer ilçesinde, M.A. ismli şahsı ‘Hakkınızda soruşturma var, adınızın dosyadan çıkarılması için bize para vermeniz gerekiyor' diyerek dolandıran 4 şahıs, tutuklandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, 18 Ekim’de M.A.’yı telefon ile arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “Hakkınızda soruşturma var, adınızın soruşturma dosyasından çıkarılması için bize para vermeniz gerekiyor.” dedi ve banka hesabı numarası verip telefonu kapattı.

M.A. korkuya kapılıp, evde bulunan 145 bin lira değerindeki altınlarını bozdurdu.

Parayı telefondaki dolandırıcının verdiği banka hesabına gönderen M.A., telefonla aradığı kişiye bir daha ulaşamadı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıldığını anlayan M.A., polise giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.T. (26), S.M. (23), Ö.Y. (24) ve H.K. (25) olduğunu tespit etti.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin parayı aldıktan sonra Kocaeli ve İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

145 BİNİN 40 BİNİ ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, M.A.'ya ait 145 bin liranın 40 bini ele geçirildi.

Şüpheliler, 105 bin lirayı ise harcadıklarını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.