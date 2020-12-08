Bursa'da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Bursa'da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Salgınla ilgili tedbirler kapsamında kısıtlama kararına uymayan kişi, taksiyle eve gitmek isteyince denetime takıldı.

Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında gece saat 21.00'den sabah saatlerine kadar denetim gerçekleştirildi.

Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarında tüm araçlar tek tek kontrol edildi.

TAKSİCİYE 30 LİRA ÖDEDİ, BEKÇİ 3 BİN 150 LİRA CEZA YAZDI

Ankara yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K., kısıtlamaya rağmen taksiyle evine gitmek istedi.

Kontrole takılan Ferdi K., taksiciye 30 lira, tutanakla ise 3 bin 150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Kısıtlamaya rağmen taksiyle evine gitmek isteyen kişiye 3150 lira ceza ViDEO

UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN ARANAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı.

Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

118 KİŞİYE 371 BİN 700 LİRA CEZA

Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.