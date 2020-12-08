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    Bursa'da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

    Salgınla ilgili tedbirler kapsamında kısıtlama kararına uymayan kişi, taksiyle eve gitmek isteyince denetime takıldı.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 09:45
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    Bursa'da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

    Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında gece saat 21.00'den sabah saatlerine kadar denetim gerçekleştirildi.

    Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarında tüm araçlar tek tek kontrol edildi.

    TAKSİCİYE 30 LİRA ÖDEDİ, BEKÇİ 3 BİN 150 LİRA CEZA YAZDI

    Ankara yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K., kısıtlamaya rağmen taksiyle evine gitmek istedi.

    Kontrole takılan Ferdi K., taksiciye 30 lira, tutanakla ise 3 bin 150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

    Kısıtlamaya rağmen taksiyle evine gitmek isteyen kişiye 3150 lira ceza ViDEO

    UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN ARANAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı.

    Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Bursa da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza #1

    118 KİŞİYE 371 BİN 700 LİRA CEZA

    Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.

    Bursa da kısıtlamaya rağmen taksiyle evine giden kişiye 3 bin 150 lira ceza #2

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