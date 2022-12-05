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    Bursa'da kız arkadaşının kaldığı oteli yaktı

    Bursa’da yeni tanıştığı kızın kaldığı otelde çalışanlar tarafından saklandığını düşünen şüpheli, oteli ateşe verdi.
    • 05.12.2022 - 10:47
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    Bursa'da kız arkadaşının kaldığı oteli yaktı

    Bursa'da saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluyol Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde R.Ç yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi.

    Otel çalışanları tarafından kız arkadaşının saklandığı düşünen şüpheli bir süre etrafta dolandıktan sonra elinde bulunan bir cismi otelin girişinde yakarak olay yerinden kaçtı.

    Otel çalışanlarının kızı sakladığını düşündü

    İçeride dumanları gören müşteri ve çalışanlar hızla otelden çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri otel çalışanları tarafından söndürülen yangının başka bir yere sıçrama ihtimaline karşı içerde tedbir aldı. Polis ekipleri tahliye edilen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

    Duvara 'Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?' diye yazdı

    Bu esnada otel çalışanları ise birbirleriyle tartışma yaşadı. Polisin müdahalesiyle tekrar tansiyon düşerken, ortalığı karıştıran R.Ç., otelin karşısında bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazıp altına 911'i etiketledi.

    İHA'nın aktardığına göre ortalığı karıştıran şüphelinin yangın çıkarıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yeni tanıştığı kızın otelden 1 gün önce ayrıldığı öğrenildi.

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