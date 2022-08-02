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    Bursa'da kızların saç saça kavgası

    Nilüfer ilçesinde genç kızların saç saça kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • 02.08.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 19:36
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    Bursa'da kızların saç saça kavgası

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında iki kız grubu karşı karşıya geldi.

    İki kız grubu arasında çıkan tartışmada kagaya dönüştü.

    Genç kızlar saç saça birbirine girdi.

    Yoldan geçen sürücü araya girdi

    İHA'nın haberine göre birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı.

    Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.

    Bursa'da kızların saç saça kavgası VİDEO


    Bursa da kızların saç saça kavgası #1

    Bursa da kızların saç saça kavgası #2


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