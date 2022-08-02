Nilüfer ilçesinde genç kızların saç saça kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında iki kız grubu karşı karşıya geldi.

İki kız grubu arasında çıkan tartışmada kagaya dönüştü.

Genç kızlar saç saça birbirine girdi.

Yoldan geçen sürücü araya girdi

İHA'nın haberine göre birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.

Bursa'da kızların saç saça kavgası VİDEO







