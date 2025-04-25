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Bursa'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Bursa'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti İnegöl ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içen adam, 5 günlük yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi.