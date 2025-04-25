Bursa'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta bir evde bulunan 66 yaşındaki Enver Ali kolonya içti.
Kolonya içip evine giden adam, fenalaşmaya başladı.
GÖRME KAYBI YAŞADI
Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan adam, olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı.
Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver Ali, ilk müdahale sonrası bilinci kapalı şekilde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren adam, hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış