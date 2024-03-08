İHA

Bursa'da park yeri kavgasının sonu emniyette bitti.

Osmangazi ilçesinde iki komşu arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede hararetlenerek büyürken, sokak üzerinde taraflar kavgaya tutuştu.

Yumruklar havada uçuştu

Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.

İki grup arasında çıkan park yeri kavgasında sesler yükselirken, yumruklar havada uçuştu.

Polis ekipleri zor ayırdı

Çevredeki vatandaşların kavgaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Ekipler, kavgaya tutuşan tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

O anlar kamerada

Kavga anı ise çevrede bulunan başka bir komşunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)