İHA
Bursa'da park yeri kavgasının sonu emniyette bitti.
Osmangazi ilçesinde iki komşu arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede hararetlenerek büyürken, sokak üzerinde taraflar kavgaya tutuştu.
Yumruklar havada uçuştu
Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.
İki grup arasında çıkan park yeri kavgasında sesler yükselirken, yumruklar havada uçuştu.
Polis ekipleri zor ayırdı
Çevredeki vatandaşların kavgaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.
Ekipler, kavgaya tutuşan tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
O anlar kamerada
Kavga anı ise çevrede bulunan başka bir komşunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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