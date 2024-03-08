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Bursa'da komşuların park tartışması tekmeli yumruklu kavgaya döndü

Bursa'da komşuların park tartışması tekmeli yumruklu kavgaya döndü Park yeri nedeniyle iki komşu arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları bir komşunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.