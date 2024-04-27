İstanbul'un Ataşehir ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikameti Yeni Sahra mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir alkollü şahıs İETT otobüsüne alkollü olması nedeniyle alınmadı.
Buna sinirlenen şahıs otobüs durağının yanında bekleyen 34 TCD 07 plakalı ticari taksinin sürücü koltuğuna oturarak ticari taksiyi kaçırmaya çalıştı.
Alkollü şahıs otobüse alınmayınca taksiyi kaçırmaya çalıştı
Durumu fark eden taksi şoförü taksici arkadaşlarıyla birlikte alkollü şahsı araçtan zorla indirerek tekme, ve yumruklarla dövmeye başladı.
Taksi şoförleri tarafından dövülen ve yerde sürüklenen alkollü şahıs bayıldı.
Dayak yedi, bayıldı
Çevredeki esnaf tarafından polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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