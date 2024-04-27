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İstanbul'da ortalığı birbirine katan alkollü adama meydan dayağı

İstanbul'da ortalığı birbirine katan alkollü adama meydan dayağı Ataşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından taksi kaçırmaya kalkıştı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti.