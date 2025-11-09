Bursa'da kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 16 itfaiye aracı seferber oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kestel Barakfakih OSB Mahallesi 16. Cadde’de bulunan kuruyemiş fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

15 DAKİKALIK HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık 15 dakikalık hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin fabrikanın tamamına sıçraması son anda önlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.