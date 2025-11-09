Abone ol: Google News

Bursa'da kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 16 itfaiye aracı seferber oldu

Kestel ilçesinde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın kısa sürede fabrikanın üretim bölümünü sardı. Olay yerine 8 ayrı istasyondan toplam 16 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 10:46
  • Bursa Kestel'deki bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı ve fabrikanın üretim bölümü kısa sürede alevlere teslim oldu.
  • Yangına 8 istasyondan 16 itfaiye aracıyla müdahale edilerek yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.
  • Fabrikada hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kestel Barakfakih OSB Mahallesi 16. Cadde’de bulunan kuruyemiş fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

15 DAKİKALIK HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık 15 dakikalık hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin fabrikanın tamamına sıçraması son anda önlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Yangın sonrası fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

